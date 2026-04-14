Gaiarine piange Federico | l’imprenditore morto dopo il dramma in Ghana

A Gaiarine si sono raccolte le prime attestazioni di cordoglio per Federico De Carlo, l'imprenditore di 40 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in Ghana il 15 gennaio. La comunità si prepara a salutare Federico con un momento di commemorazione, mentre le autorità locali hanno avviato le pratiche per il riconoscimento ufficiale. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti.

La comunità di Gaiarine si prepara a dare l’ultimo saluto a Federico De Carlo, il quarantenne che ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto in Ghana lo scorso 15 gennaio. Il giovane imprenditore, che operava nel settore del legno nella città di Sekondi-Takoradi, morirà domani, mercoledì 15 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa ad Albina, alle ore 15. Il dramma ebbe inizio nel cuore della seconda metropoli ghanese, dove De Carlo gestiva l’attività legatoria fondata da suo padre. La sera del 15 gennaio, dopo aver trascorso diverse ore di lavoro con i propri operai, il quarantenne fu coinvolto in uno scontro automobilistico a brevissima distanza dalla propria abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaiarine piange Federico: l’imprenditore morto dopo il dramma in Ghana Dramma nel salernitano: noto imprenditore trovato morto in autoLa tragedia si è consumata a Sant’Egidio del Monte Albino, nei pressi del Comune. Dramma nelle campagne di San Miniato: è morto l'imprenditore Giovanni BirindelliFondatore del noto marchio di concessionarie auto in Toscana, è rimasto coinvolto in un incidente agricolo all'interno della sua tenuta Un drammatico...