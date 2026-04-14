FVG torna il governo provinciale | via libera entro maggio
In Friuli Venezia Giulia si avvicina il ritorno delle province come parte di un processo di riorganizzazione istituzionale. La Giunta regionale ha annunciato che intende completare il ripristino dell’assetto provinciale entro il mese di maggio, senza prevedere consultazioni popolari per questa fase. La decisione fa parte di un intervento più ampio di ristrutturazione amministrativa della regione.
L’assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia si prepara a un cambiamento strutturale con il ripristino delle province, un processo che la Giunta regionale intende accelerare senza ricorrere a consultazioni popolari. Durante l’ultima sessione del Consiglio regionale, l’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha chiarito che la riforma non necessita di un referendum, poiché si tratta di reinserire enti le cui funzioni amministrative sono già operative da dieci anni. Il percorso legislativo punta a una decisione definitiva entro il mese di maggio presso l’Aula di piazza Oberdan. La strategia della Giunta Fedriga si basa sulla...🔗 Leggi su Ameve.eu
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