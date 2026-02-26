Una villa di design sospesa sul Lago di Como | lusso contemporaneo nel cuore di Torno

Incastonata tra le colline che dominano il ramo orientale del lago, questa villa di nuova costruzione interpreta in chiave contemporanea il concetto di residenza di pregio sul Lago di Como. La proprietà si sviluppa su tre livelli per circa 250 metri quadrati interni, affiancati da 200 metri quadrati di spazi esterni tra giardino con piscina privata e una spettacolare terrazza panoramica. La posizione rialzata garantisce privacy, silenzio e una vista aperta sull’acqua che accompagna ogni ambiente della casa, rendendo l’abitazione un vero rifugio di design immerso nel paesaggio. La villa, in vendita su Lionard Luxury Real Estate, è dotata delle più moderne soluzioni tecnologiche: domotica integrata, riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica controllata, raffrescamento e predisposizione per sistemi di sicurezza avanzati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

