Frosinone rapina e sequestro | donna liberata dopo il barricamento

A Frosinone, una donna è stata liberata dopo un tentativo di rapina e sequestro. Un uomo di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato dopo una fuga di quasi ventiquattro ore. L’individuo aveva preso in ostaggio una donna, che è stata rilasciata dalla polizia. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, avvenuto al termine di un’operazione di polizia.

Un uomo di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato a Frosinone dopo una fuga durata quasi ventiquattro ore che si è conclusa con un violento sequestro di persona. L’episodio, scatenato da un furto in un punto vendita locale, ha richiesto l’intervento coordinato della Squadra Mobile della Questura e dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza una donna utilizzata come scudo umano. Tutto è iniziato nella giornata di domenica 12 aprile, quando il soggetto ha messo a segno un colpo ai danni di un esercizio commerciale nel capoluogo ciociaro, sottraendo abbigliamento e prodotti alimentari. Nel...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone, rapina e sequestro: donna liberata dopo il barricamento Leggi anche: Donna presa a pugni nell'addome a Frosinone, rapina terribile: 30enne arrestato Auto non restituita dopo il noleggio: denunciata una donna a FrosinoneUna donna residente nell’hinterland di Frosinone è stata denunciata dalla Polizia di Stato per appropriazione indebita. Temi più discussi: Frosinone, pluripregiudicato nigeriano arrestato dopo 24 ore di follia e il sequestro di una donna; Frosinone, recuperati 19 veicoli sequestrati per appropriazione indebita: valore di mezzo milione di euro; Anziana Sventa la Truffa del Falso Carabiniere; Tentata truffa sventata a Frosinone: salvato grazie all’intervento dei dipendenti di Poste Italiane. Frosinone, discoteche senza permessi: la polizia sequestra un altro locale. È il terzo dall'inizio dell'annoAvevano trasformato il loro esercizio pubblico in una discoteca: denunciati i titolari del locale Il botanico, ubicato nella zona aeroporto di Frosinone. I controlli da parte degli agenti della ... ilmessaggero.it Frosinone, donna minacciata con il coltello e picchiata in strada: un uomo arrestato dalla poliziaMomenti di terrore nella serata di ieri nella zona scalo di Frosinone, dove una donna di circa 55 anni è stata vittima di una violenta aggressione nel corso di un tentativo di rapina. Secondo quanto ... ilmessaggero.it Grave episodio di vandalismo questa mattina nel quartiere di via Madonna delle Rose a Frosinone, dove ignoti hanno decapitato una statua della Madonna di Lourdes collocata all’interno di una nicchia votiva pubblica. Secondo quanto ricostruito, l’atto vanda - facebook.com facebook Con il Frosinone sesto gol stagionale, ma anche una partita da vero leader. Il n. 10 si conferma fra i top del campionato, il suo valore di mercato in aumento x.com