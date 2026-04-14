MILANO – , in uscita il 17 aprile. Un progetto che arriva a distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro in studio e segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che la vede per la prima volta protagonista nella scrittura dei pezzi, raccogliendo e rielaborando le diverse sfumature del suo universo musicale ed emotivo. Il disco arriva dopo l’esperienza al 76° Festival di Sanremo con “Magica Favola”, brano che ha conquistato la Top 5 della finale e continua a riscuotere grande consenso da parte del pubblico, e dopo l’uscita di “Il tuo profumo”, il nuovo singolo che ha anticipato il nuovo album. “Foto Mosse” mette al centro l’instabilità emotiva come cifra espressiva: relazioni imperfette, identità in trasformazione e un continuo oscillare tra bisogno d’amore e ricerca di sé.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Foto Mosse” è il nuovo album di Arisa

ARISA presenta il nuovo album 'Foto mosse'

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Arisa e il fascino di ‘Foto Mosse’, nuovo album cantautorale in uscita il 17 aprileNel mondo della musica italiana, Arisa si distingue da sempre per autenticità ed emozione associate ad una voce straordinaria.