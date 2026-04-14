Fioramonti difende la sua riforma dell’Educazione civica | Un modo affascinante e multidimensionale di imparare Ma i genitori ribattono | Un pastrocchio all’italiana

A sei anni dall’introduzione dell’Educazione civica nelle scuole, il confronto si riaccende sui social media. Un esponente del settore difende la riforma, descrivendola come un percorso affascinante e multidimensionale per gli studenti. Dall’altra parte, alcuni genitori criticano la modifica, definendola un “pastrocchio all’italiana”. La discussione riguarda il modo in cui questa materia viene insegnata e percepita dagli studenti e dalle famiglie.