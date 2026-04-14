Quando si parla di effetti speciali nel cinema e nelle serie televisive, la conversazione finisce quasi sempre nello stesso posto: quanta CGI c’è, quanto è credibile, quanto sembra finta. Da “The Mandalorian” in poi, il ritorno agli effetti pratici è diventato una specie di garanzia di qualità. Per chi ha sempre sognato di vedere il mondo di J.K. Rowling trattato con la stessa cura ossessiva che un orologiaio svizzero riserva ai propri meccanismi, la visione del documentario è qualcosa di molto vicino a una rivelazione. Il documentario “Finding Harry” ha aperto le porte di Leavesden, e quello che si vede dentro cambia le aspettative su tutto. La natura come principio, non come decorazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Finding Harry”, alla scoperta di una Hogwards in piume e ossa

“Finding Harry”: uno sguardo al cast della serie su Harry PotterIl Natale si avvicina e Hogwarts è già in fermento: ecco chi darà vita alla nuova saga di Harry Potter.

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