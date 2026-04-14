FIGC Malagò punta su Maldini | ecco il ruolo che potrebbe affidargli in Federazione

L’attuale presidente della Lega Serie A ha manifestato l’intenzione di affidare un ruolo di rilievo a Maldini all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La corsa per la presidenza della FIGC si sta scontrando con diverse candidature, ma il nome dell’ex dirigente del club milanese rimane il più discusso. Dopo l’assemblea di Lega, le trattative tra le parti continuano per definire i ruoli e le deleghe future.

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