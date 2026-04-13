Elezioni FIGC Simonelli promuove Malagò | Lo inviteremo per illustrargli il programma poi sarà lui a sciogliere le riserve…

Durante l'assemblea della FIGC si è discusso dell'esito delle elezioni e delle prossime tappe. Simonelli ha annunciato che verrà invitato Malagò per presentargli il programma elettorale, lasciando a lui la decisione di sciogliere le riserve. Al momento, l'unico step restante è l’attesa che Malagò comunichi la sua posizione definitiva. La comunicazione ufficiale si basa su questa fase, senza ulteriori dettagli pubblici sui tempi o sulle modalità.

Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. Vi svelo i retroscena dell’affare.» Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus. Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla trattativa per Muharemovic. Sfida alla Juventus per un centrocampista Pavard Marsiglia, si va verso l’addio: il francese pronto a tornare a Milano, poi chissà! La situazione Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Elezioni FIGC, Simonelli promuove Malagò: «Lo inviteremo per illustrargli il programma, poi sarà lui a sciogliere le riserve…» Simonelli sulle dimissioni di Gravina: «Non abbiamo parlato di candidati per le elezioni FIGC, come Serie A dovremo rivendicare una cosa»Adzic, brillante in Nazionale ma ai margini alla Juventus: il punto sul suo momento e sul futuro estivo – VIDEO di Marco Baridon Nico Paz Arsenal:... Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A per la presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in...