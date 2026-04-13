Screening cardiologico gratuito per i bambini della scuola primaria di Capannoli

Il Comune di Capannoli e il Minihospital Sandro Pertini hanno organizzato uno screening cardiologico gratuito rivolto ai bambini della scuola primaria. L'iniziativa si svolge congiuntamente, con l’obiettivo di offrire un controllo sanitario specifico ai più giovani. La collaborazione tra le due istituzioni mira a promuovere la prevenzione e la tutela della salute dei bambini del territorio.

La collaborazione tra il Comune di Capannoli e Minihospital Sandro Pertini prosegue con un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute dei più giovani. Il progetto prevede uno screening cardiologico gratuito rivolto ai bambini della scuola primaria, con l'obiettivo di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Capannoli: 70mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria 'Carducci'Contributo di 70mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli. Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primariaSi chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere... L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - Cuore, Sangue e Vasi Sanguigni Scienze - Il Corpo Umano