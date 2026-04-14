Festa di primavera a Ponte a Egola

A Ponte a Egola si avvicina la quattordicesima edizione della Festa di Primavera, che si terrà domenica 19 aprile in Piazza Guido Rossa. La giornata sarà dedicata a momenti di socializzazione, intrattenimento e alla promozione del territorio locale. La manifestazione coinvolge la partecipazione della comunità e si svolge nel centro della piazza, offrendo varie attività per i presenti.

Ponte a Egola si prepara a vivere la 14ª edizione della Festa di Primavera, in programma domenica 19 aprile in Piazza Guido Rossa, una giornata interamente dedicata alla socialità, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio.L’evento prenderà il via alle ore 10 con l’apertura del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Ciclismo, l'azzurro Tarallo fa il bis a Ponte a EgolaPonte a Egola (Pisa), 4 aprile 2026 – Sempre più bravo e forte il laziale ed azzurro Andrea Tarallo che sul traguardo di Ponte a Egola nella prima... 56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera a San MiniatoColori, tradizione e divertimento ravvivano San Miniato domenica 12 aprile con la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera.