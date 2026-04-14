Festa di chiusura della Tap Room tutte le birre a 3 euro
Venerdì 17 aprile il Birrificio Oltrarno organizza una serata di chiusura della Tap Room invernale, offrendo tutte le birre artigianali al prezzo di 3 euro. L’evento rappresenta un’occasione per gli appassionati di birra di gustare tutte le varietà disponibili prima della pausa stagionale. La serata si svolgerà presso il locale del birrificio, che rimarrà aperto esclusivamente per questa occasione speciale.
Venerdì 17 aprile, il Birrificio Oltrarno metterà tutte le proprie birre artigianali a 3,00 euro per festeggiare la chiusura della Tap Room invernale.Via delle Campora n.32 Firenze18:00 - mezzanotteSnacks vari in accompagnamento alle birre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina: le gare prima della Cerimonia di chiusura. Tutte le sfide degli atleti italiani per domenica 22 febbraio
Il ‘tap&tap’ non va, la multa scatta lo stessoCapannori (Lucca), 29 gennaio 2026 – La tecnologia è senza dubbio bella e comoda.