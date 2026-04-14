Festa della Liberazione Genova celebra il 25 Aprile tra memoria arte e cultura | il programma
In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, Genova si prepara a commemorare il 25 aprile con una serie di cerimonie ufficiali. Oltre alle tradizionali celebrazioni istituzionali, la città ospiterà un calendario di eventi culturali distribuiti nel centro cittadino, che si svolgeranno anche nei giorni precedenti. La giornata si inserisce in un programma che unisce memoria storica, arte e cultura, coinvolgendo la comunità locale.
In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che, quest’anno, sarà affiancato da un calendario diffuso di iniziative culturali nel centro cittadino e nei giorni precedenti.La memoria si intreccia con i.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una...