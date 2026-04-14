FC Arda Kardzhali-Ludogorets Razgrad mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 19:30 si affrontano FC Arda Kardzhali e Ludogorets Razgrad in una partita valida per la Parva Liga. Dopo quindici anni di successi e titoli, il Ludogorets rischia di perdere la leadership in classifica e deve ottenere una vittoria per ridurre il divario dal Levski prima della fase finale del campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono pronostici e quote di scommessa.

Dopo 15 anni di titoli in altrettante partecipazioni alla Parva Liga il Ludogorets Razgrad rischia seriamente di perdere il titolo, e deve vincere contro l’FC Arda Kardzhali per almeno riavvicinare il Levski prima della poule scudetto. Il club dei Rodopi continua il suo consolidamento nelle alte sfere della classifica: dopo il quarto posto della scorsa stagione quest’anno arriva un buon settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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