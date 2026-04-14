FC Arda Kardzhali-Ludogorets Razgrad mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 19:30 si disputa la partita tra FC Arda Kardzhali e Ludogorets Razgrad. La squadra campione in carica, che ha vinto il titolo negli ultimi quindici anni, cerca di mantenere la leadership contro una formazione che mira a riaprire la corsa al titolo. La sfida si svolge nella stagione di massima divisione nazionale, con le due squadre che cercano punti fondamentali prima della fase finale del campionato.
Dopo 15 anni di titoli in altrettante partecipazioni alla Parva Liga il Ludogorets Razgrad rischia seriamente di perdere il titolo, e deve vincere contro l’FC Arda Kardzhali per almeno riavvicinare il Levski prima della poule scudetto. Il club dei Rodopi continua il suo consolidamento nelle alte sfere della classifica: dopo il quarto posto della scorsa stagione quest’anno arriva un buon settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIniziano a conoscersi fin troppo bene Ludogorets Razgrad e Ferencvaros, che si affrontano in questo doppio turno dei playoff di Europa League.