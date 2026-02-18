Ludogorets Razgrad-Ferencvaros Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Ludogorets Razgrad e Ferencvaros si gioca il 19 febbraio 2026 alle 21:00, dopo che le due squadre si sono già sfidate in passato. La causa di questa partita è la qualificazione ai gironi di Europa League, un obiettivo importante per entrambe. La sfida si svolge in Bulgaria, dove il Ludogorets cerca di sfruttare il vantaggio casalingo. I tifosi aspettano un confronto combattuto, con entrambe le formazioni decise a spingere forte fin dall'inizio. La partita si preannuncia aperta e ricca di emozioni.

Iniziano a conoscersi fin troppo bene Ludogorets Razgrad e Ferencvaros, che si affrontano in questo doppio turno dei playoff di Europa League. Le aquile di mister Hogmo continuano la loro rincorsa alla vetta della Parva Liga, dopo aver conquistato il primo trofeo del 2026 battendo proprio il Levski nella supercoppa. Il tecnico ex Molde ha comunque ripreso la squadra e con pochi aggiustamenti.