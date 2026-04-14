Fashion Link Milano confronto internazionale sul futuro del retail

Fashion Link Milano ha organizzato un incontro internazionale dedicato al futuro del retail, focalizzato sui mutamenti nei modelli di consumo e nelle strategie distributive. L’evento, dal titolo The New Retail Culture, si è svolto come piattaforma di confronto tra esperti del settore moda e retail provenienti da diversi paesi. L’iniziativa è promossa da Fashion Link Milano, che raccoglie le principali fiere del fashion system.

Incontro internazionale di altissimo profilo sui cambiamenti in atto nei modelli di consumo e nelle strategie distributive sul tema The New Retail Culture, promosso da Fashion Link Milano la piattaforma che unisce le principali manifestazioni fieristiche del fashion system. Appuntamento, tenuto a Palazzo Lombardia, in cui sono stati analizzati i nuovi scenari del retail globale con buyer esteri, operatori del settore, media e stakeholder. Al centro del dibattito, l’evoluzione del retail da spazio di vendita a piattaforma culturale contemporanea, in cui prodotto, tecnologia, processi e lifestyle si integrano per generare esperienze sempre più complesse e rilevanti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fashion Link Milano, confronto internazionale sul futuro del retail Abano e Montegrotto guidano il confronto sul futuro del termalismo internazionaleIl Bacino Euganeo riafferma la propria leadership europea nel settore: a Bologna confronto tra imprenditori, tecnici e scienziati su gestione,... Fiera Milano, tre manifestazioni-evento per il fashion retail con 760 brandMilano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni, tre manifestazioni organizzate da Fiera Milano interpretano e declinano il fashion...