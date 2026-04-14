Falsi messaggi per il pagamento Tari il Comune segnala una potenziale truffa

Il Comune di Nocera Superiore ha segnalato un tentativo di truffa attraverso falsi messaggi relativi al pagamento della Tari. Come già verificato in altri comuni vicini, alcuni cittadini stanno ricevendo SMS ingannevoli che invitano al pagamento e contengono link sospetti. La comunicazione invita alla massima prudenza, ricordando di non cliccare su link non ufficiali e di verificare sempre le fonti ufficiali dell’ente.

Falsi messaggi per il pagamento della Tari, allarme truffe a Nocera Superiore. Come già accaduto in altri comuni vicini, resta concreto il pericolo di raggiri con l'invio di falsi sms che, nel raccomandare il pagamento della Tari, spingono cittadini ignari a cliccare su link pericolosi. In.🔗 Leggi su Salernotoday.it Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). Argomenti più discussi: Allerta truffe: falsi messaggi sulla TARI; Tentativo di truffa via SMS su pagamento TARI; Attenzione a messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento della TARI; Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffa. ' | Cari concittadini, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti messaggi falsi (SMS o WhatsApp) che circolano in queste ore. Il testo invita a re - facebook.com facebook #Monzanews #truffe #sms !! Attenzione: falsi messaggi sulla TARI!! Negli ultimi giorni alcuni residenti stanno ricevendo un SMS con questo testo: "La posizione Tari risulta irregolare. E' richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89349413 per evitare aggr x.com