Falsi messaggi per il pagamento Tari il Comune segnala una potenziale truffa

Da salernotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Nocera Superiore ha segnalato un tentativo di truffa attraverso falsi messaggi relativi al pagamento della Tari. Come già verificato in altri comuni vicini, alcuni cittadini stanno ricevendo SMS ingannevoli che invitano al pagamento e contengono link sospetti. La comunicazione invita alla massima prudenza, ricordando di non cliccare su link non ufficiali e di verificare sempre le fonti ufficiali dell’ente.

Falsi messaggi per il pagamento della Tari, allarme truffe a Nocera Superiore. Come già accaduto in altri comuni vicini, resta concreto il pericolo di raggiri con l'invio di falsi sms che, nel raccomandare il pagamento della Tari, spingono cittadini ignari a cliccare su link pericolosi. In.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).

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