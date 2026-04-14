Faenza verso le elezioni | nel fine settimana prosegue la campagna elettorale di Massimo Isola

A pochi giorni dalle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio, i candidati intensificano le loro attività sul territorio. Nel fine settimana, uno dei candidati principali prosegue con il suo tour elettorale, incontrando cittadini e sostenitori. La campagna elettorale si fa più intensa mentre si avvicina il momento di votare. Le iniziative continuano in vari quartieri della città, con una presenza costante sui social media e incontri pubblici.

Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio si avvicinano e i tour elettorali dei candidati entrano nel vivo. Il candidato del centrosinistra Massimo Isola, che punta a un secondo mandato da primo cittadino a Palazzo Manfredi, prosegue con la sua campagna elettorale sabato 18 aprile con un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Prosegue la campagna elettorale di Massimo Isola: nel fine settimana l'incontro con lo scrittore Cristiano CavinaSabato, al comitato elettorale in piazza della Libertà, si terrà anche un altro appuntamento pensato come momento di confronto con la cittadinanza A... Faenza verso le elezioni: Massimo Isola presenta la coalizione, "un campo ancora più largo per il futuro della città"Coalizione ampia e programma incentrato su ricostruzione, sanità e sviluppo: Isola punta su unità e innovazione per guidare Faenza nelle sfide future...