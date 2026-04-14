Keinan Davis, originario di una cittadina inglese, ha iniziato la sua carriera come barbiere. Prima di entrare nel mondo del calcio professionistico, ha lavorato nella bottega del cugino. Dopo essere stato scartato dallo Stevenage a causa delle sue dimensioni, ha deciso di dedicarsi completamente al calcio, portando avanti un percorso che lo ha portato a giocare nella Serie A.

Da una lacrima sul viso Keinan Davis ha capito molte cose. O meglio, così pensava lui. Anno Domini 2015, il ragazzo non ha ancora compiuto diciotto anni e va a sbattere contro il primo iceberg dell’esistenza: lo Stevenage lo ha appena scartato. Per il futuro bomber dell’Udinese è un colpo durissimo: “Ero sconvolto, ricordo quel giorno. A scuola tutti mi conoscevano come il calciatore, e all’improvviso venivo messo fuori dalla squadra della mia città. Pensavo di aver chiuso con il calcio”. E invece il pallone si arma di porte scorrevoli anche nei bassifondi d’Inghilterra: di mezzo, per Davis, ci sono un allenatore dal cuore d’oro, un cambio di ruolo, un viaggio a Ibiza e.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Faceva il barbiere, è una stella della Serie A: dietro l'incredibile ascesa di Keinan Davis

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