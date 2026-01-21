Le registrazioni di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 hanno svelato nuovi sviluppi, tra cui un intervento di Ciro per soccorrere Gemma Galgani. Nel frattempo, il Trono di Sara appare in bilico a causa di eventi imprevisti. Questi episodi offrono nuovi spunti sulla dinamica tra i protagonisti del programma, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. Di seguito, un riassunto delle principali novità emerse durante le registrazioni.

Martedì 20 gennaio 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali è successo di tutto. In primis, Gemma Galgani ha affrontato delle discussioni particolarmente accese, che l’hanno portata ad avere un malore e ad essere soccorsa da Ciro Solimeno. Successivamente, poi, ha anche minacciato di lasciare il programma. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha eliminato un corteggiatore, rimanendo con un solo spasimante. Questo, dunque, mette a rischio il suo percorso. Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 20 gennaio: malore per Gemma, liti e chiusure. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni UeD: Gemma Galgani soccorsa da Ciro, il Trono di Sara in pericolo

Leggi anche: UeD anticipazioni: Gemma Galgani soccorsa dal medico, Sara contro i corteggiatori

UeD anticipazioni settimana: Gemma Galgani si sente male, Flavio e Ciro sparitiLe anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana dal 15 al 19 dicembre svelano momenti intensi al Trono Over, con Gemma Galgani che si sente male e l'assenza di Flavio e Ciro, creando suspense e attesa tra i fan del programma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani non molla Mario Lenti, Carlo lascia lo studio; Uomini e Donne, Gemma Galgani a pezzi per Mario Lenti: Devastata, momento della resa finale; Anticipazioni Uomini e Donne 19 gennaio: Gemma è convinta che Mario non la scelga a causa di Gianni e Tina; Uomini e Donne, anticipazioni: caos in studio, Rosanna crolla in lacrime, Gemma scaricata.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma valuta di lasciare il programma, Sara resta con un solo corteggiatoreDalla delusione di Gemma Galgani, che sembra vicina all'addio, alla scelta sofferta di Sara che elimina un corteggiatore e decide di proseguire il trono puntando tutto su un'unica conoscenza. msn.com

Anticipazioni Uomini e Donne del 20/01/26: Gemma Galgani piange e minaccia di abbandonare il programma, Sara Gaudenzi resta con un solo corteggiatoreAnticipazioni Uomini e Donne del 20/01/26: Gemma Galgani piange e minaccia di abbandonare il programma, Sara Gaudenzi resta con un solo corteggiatore ... isaechia.it

Anticipazioni Uomini e Donne del 20/01/26: Gemma Galgani piange e minaccia di abbandonare il programma, Sara Gaudenzi resta con un solo corteggiatore Ecco tutto quello che è successo registrazione di oggi facebook

Gemma attacca Tina e Gianni in studio, un cavaliere lascia lo studio: le anticipazioni di #uominiedonne del 19 gennaio x.com