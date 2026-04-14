Recentemente si è discusso della possibilità di unire europeismo e atlantismo in un progetto politico comune. Un commento recente mette in evidenza i dubbi sulla fattibilità di questa unione, sottolineando le difficoltà di integrare queste due linee di pensiero all’interno di un programma governativo credibile. La questione rimane aperta, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra le due posizioni nel panorama politico attuale.

Ma è ancora possibile, oggi e non ieri, coniugare in un progetto politico credibile e di governo il tradizionale europeismo con il riferimento all’atlantismo? Se questo è sempre stato il fiore all’occhiello dei partiti di governo nel nostro Paese, e nello specifico della Democrazia cristiana per oltre 50 anni durante l’intera prima repubblica, è pur vero che europeismo e atlantismo sono sempre stati i due motori propulsori che hanno caratterizzato la democrazia italiana dal secondo dopoguerra in poi. Certo, parliamo di partiti e di culture politiche che non hanno mai avuto dubbi o perplessità in merito alla collocazione naturale del nostro Paese nello scacchiere europeo e internazionale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Europeismo e atlantismo, è ancora possibile legarli in un progetto politico? I dubbi di Merlo

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Il fubinismo, malattia infantile dell’atlantismoQuando ero alle prime armi, seguivo le cronache inglesi di un collega che stimavo molto.