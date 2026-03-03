Tutti i dubbi sulla partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale sono ancora aperti. La nazionale iraniana è stata confermata per giocare negli Stati Uniti, con partite programmate a Los Angeles il 15 e 21 giugno e a Seattle il 26 giugno. La questione riguarda principalmente i possibili ostacoli legati alla partecipazione della squadra in un contesto internazionale complesso.

La Nazionale iraniana giocherà il 15 e 21 giugno a Los Angeles, il 26 a Seattle. Il resto è tutto in dubbio, a partire proprio dalla sua presenza al torneo negli Stati Uniti E’ tutto in dubbio, figuriamoci il Mondiale. L’Iran andrà negli Stati Uniti? Il pallone sopravvive alle guerre o cade nel vuoto lasciato dalle bombe che esplodono? Di certo le date sono fissate: la Nazionale iraniana giocherà il 15 e 21 giugno a Los Angeles, il 26 a Seattle. Il resto è tutto in dubbio, a partire proprio dalla partecipazione. Il primo ad aprire le braccia come per simulare un “chi può dirlo?” è stato Mehdi Taj, presidente della Federazione della Repubblica Islamica: “Quello che è certo è che dopo questo attacco non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutti i dubbi sulla partecipazione dell’Iran al più politico dei Mondiali

Iran, presidente Federcalcio: “Difficile partecipazione a Mondiali in Usa”Mehdi Taj ha dichiarato al portale sportivo Varzesh3: “Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con...

Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcioAGI - Il conflitto in Iran che sta infiammando in Medio Oriente si abbatte anche sullo sport.

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Aggiornamenti e notizie su Tutti i dubbi sulla partecipazione...

Temi più discussi: Bettoschi (Tutela diritti animali) in commissione vigilanza: tutti i suoi dubbi sulla gestione dei canili in Abruzzo; Tutti i dubbi sulla partecipazione dell’Iran al più politico dei Mondiali; Tutti dubbi sulla morte in carcere del 23 Joshua Di Carlo; Dubbi sulla morte di un paziente. La procura apre un’inchiesta, in corso tutti gli accertamenti.

Responsabilità professionale. Tutti i dubbi sulla rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei professionisti sanitari dipendentiÈ prevedibile che proprio la vaghezza del d.d.l. Gelli sul concetto di colpa grave, e quindi la possibilità di una sua ampia estensione interpretativa nella applicazione pratica, contribuisca ad ... quotidianosanita.it

Bimbo di 5 mesi morto dopo caduta dalle scale, inchiesta per omicidio colposo: i dubbi sul racconto della mammaTutti i dubbi sulla morte del bimbo di 5 mesi a Chieri (Torino), precipitato per le scale mentre era in braccio alla mamma: la Procura ha aperto un'indagine ... fanpage.it

Ciao a tutti, Ho letto dei post di membri del gruppo che sono riusciti, tramite invio mail, a modificare le date dei biglietti dei jardin majorelle di marrakech. Sapreste dirmi a quale indirizzo mail avete scritto Grazie - facebook.com facebook

Caso #schettini, fermi tutti, abbiamo il vincitore! x.com