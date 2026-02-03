Questa mattina sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come ogni settimana, giocatori e appassionati hanno seguito con attenzione i risultati, cercando di scoprire se tra i numeri usciti ci sono quelli ritardatari o frequenti. Il jackpot del Superenalotto continua a salire, attirando sempre più scommettitori pronti a tentare la fortuna. I numeri di oggi sono stati annunciati poco dopo le 20, lasciando tutti con l’attesa di conoscere se qualcuno avrà portato a casa il premio più alto.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 3 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 162 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Ecco i risultati delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 20 gennaio 2026.

In questa guida troverai i risultati di oggi per Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con i numeri ritardatari, frequenti e lo stato dei jackpot.

