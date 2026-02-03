Estrazione Million Day di oggi 3 febbraio 2026 | i numeri vincenti di martedì

Questa sera, alle 20,30, si conosceranno i numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 3 febbraio 2026. L’estrazione si svolge come sempre in diretta, con milioni di italiani che aspettano di scoprire se sono riusciti a indovinare i cinque numeri e portarsi a casa il jackpot di un milione di euro. I numeri vengono annunciati dopo le estrazioni delle 13 e delle 20,30, e molti scommettitori tengono il fiato sospeso fino all’ultimo momento.

Estrazione Million Day oggi martedì 3 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 3 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 3 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 2 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 1 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 31 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 30 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 29 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

