Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 14 aprile 2026

Oggi si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot, con i numeri vincenti annunciati in diretta. L’estrazione ha avuto luogo in una località europea e i numeri sono stati comunicati poco dopo la chiusura della sessione. Non sono stati resi noti dettagli sui premi assegnati o sulle eventuali vincite. La pubblicazione dei numeri vincenti è disponibile sui canali ufficiali del gioco.

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