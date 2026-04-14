‘Esperienze DM’ in scena lo show di Simone Paciello Riccardo Dose e Daniel D' addetta

Giovedì 23 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si svolgerà lo spettacolo intitolato “Esperienze D.M.”, un evento che vede protagonisti Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D'addetta. L’appuntamento invita il pubblico a seguire una rappresentazione che coinvolge i tre artisti, portando in scena le loro interpretazioni e performance. L'ingresso è previsto per la sera di giovedì, con ingresso aperto a chi desidera assistere.

Giovedì 23 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo di successo ‘Esperienze D.M.’. I numeri della seconda stagione parlano da soli: 100 repliche con oltre 110mila spettatori, che fanno di questa produzione uno dei successi più forti di questa stagione teatrale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it 30 GIORNI DI PURA FOLLIA! - Esperienze D.M. A TEATRO con Riccardo Dose e Dadda Leggi anche: ESPERIENZE D. M. a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda, Awed, Dose. Sabato 31 gennaio 2026 Temi più discussi: Le Esperienze D. M. in scena al Teatro Moderno; Da Youtube al palco, c’è Esperienze Dm; Esperienze D.M., tre ragazzacci terribili al Teatro Tenda di Arezzo; Teatro con Benvenuti e Dm, il libro di Caremani e le note del violino di Anna Tifu. Esperienze D. M., si ride alle MuseDopo una prima stagione esaltante fatta di quarantasei teatri tutti sold-out e oltre 50mila spettatori, torna in scena lo spettacolo ‘Esperienze D. M.’, firmato dai ‘ragazzacci terribili’ Simone ... ilrestodelcarlino.it ’Esperienze D.M.’: sul palco i tre creator digitali più amatiAwed (Simone Paciello), Riccardo Dose e Dadda (Daniele D’Addetta) in scena con la seconda stagione del loro format irriverente . Il PalaGalassi, con i suoi 5mila posti, si prepara ad accogliere, ... ilrestodelcarlino.it Un pomeriggio di festa Consegna di uova e giochi insieme al consigliere Daniele Rinaldi e ai dirigenti romani di FdI Daniela Tempestini, Simone Silvi e Flora Arcangeli Un particolare ringraziamento alla Chiesa di Sant'Ignazio d'Antiochia , al suo parroco d - facebook.com facebook