‘Esperienze DM’ in scena lo show di Simone Paciello Riccardo Dose e Daniel D' addetta

Giovedì 23 alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara si svolgerà lo spettacolo intitolato ‘Esperienze D.M.’. Sul palco si esibiranno Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D'addetta, protagonisti dello show che ha avuto diverse repliche in altre location. L’evento è annunciato come una delle rappresentazioni più attese della stagione teatrale locale, con la presenza di pubblico e critici previsti.

Giovedì 23 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo di successo ‘Esperienze D.M.’. I numeri della seconda stagione parlano da soli: 100 repliche con oltre 110mila spettatori, che fanno di questa produzione uno dei successi più forti di questa stagione teatrale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it 30 GIORNI DI PURA FOLLIA! - Esperienze D.M. A TEATRO con Riccardo Dose e Dadda Leggi anche: ESPERIENZE D. M. a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda, Awed, Dose. Sabato 31 gennaio 2026