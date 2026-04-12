Equitazione | il Toscana Tour negli impianti aretini di San Zeno Gran premio dello Csi Ultima giornata di sfide

Si è conclusa la 20esima edizione del Toscana Tour, evento di equitazione che da quattro settimane si è svolto presso l’Arezzo Equestrian Centre. L’ultima giornata ha visto disputarsi il Gran Premio dello CSI, con diverse sfide tra i migliori cavalieri provenienti da vari paesi. La manifestazione ha rappresentato l’appuntamento finale di un torneo che ha richiamato pubblico e partecipanti nel centro aretino per tutto il mese.

AREZZO Ultimo atto della 20esima edizione del Toscana Tour che per quattro settimane di seguito ha portato nei campi dell’ Arezzo Equestrian Centre il meglio dell’equitazione a livello mondiale. Oggi si terrà il Gran premio dello Csi a due stelle con ostacoli di 1,45 metri che chiuderà tutte le sfide. Abbinato al toscana Tour in questo week end anche l’ Italian Champions Tour con la presenza di ben 30 squadre nei circuiti Sport e Pro, tra cui anche il team La Briglia di Alessandra e Gianni Canocchi di Arezzo. L’Italian Champions Tour, ideato da Riccardo Boricchi e dall’armatore e cavaliere Guido Grimaldi, attraverso competizioni organizzate...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Equitazione: il Toscana Tour negli impianti aretini di San Zeno. Gran premio dello Csi. Ultima giornata di sfide Toscana Tour di Pasqua, arrivano i big. Riflettori sul Gran Premio finale a San Zenodi Sonia Fardelli Sale il livello e l’adrenalina all’ Equestrian Centre per il Toscana Tour che nella settimana di Pasqua vede sfide sugli ostacoli... EQUITAZIONE, LA SHOWGIRL OSPITE DELL’EVENTO DI PRIMAVERA CON I GRANDI CAMPIONI. Toscana Tour dei vip: Elisabetta Canalis illumina il super fine settimana di San ZenoAREZZO La presenza di Elisabetta Canalis accende i riflettori sull’Arezzo Equestrian Centre, dove è in pieno svolgimento il Toscana Tour nella...