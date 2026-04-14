Elezione Papa Leone XIV un cardinale uscito prima della fine del conclave | Giorgianni segnala a Parolin un altro illecito

Durante il conclave per l’elezione di Papa Leone XIV, un cardinale ha lasciato l’assemblea prima della conclusione. Recentemente, un testimone ha segnalato a un alto esponente della Curia un possibile illecito legato a quell’evento. La testimonianza di un sacerdote ha confermato la presenza di un comportamento che potrebbe compromettere la validità dell’elezione prevista per il 2025. La vicenda solleva nuovi dubbi sulla regolarità del processo elettorale.

La testimonianza di Padre Bruno Silvestrini svela un illecito in grado di rendere nullo il conclave 2025 Ancora guai per la legittimità dell’elezione di Leone XIV. L’ex magistrato antimafia Angelo Giorgianni, già Sottosegretario all’Interno con delega agli Affari di Culto, un mese fa aveva in.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezione Papa Leone XIV, un cardinale uscito prima della fine del conclave: Giorgianni segnala a Parolin un altro illecito Papa Leone XIV: Cosa ho pensato durante il Conclave Giudice Giorgianni a Parolin: "Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV, eccesso di elettori e un cardinale col cellulare"13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale trovato con il cellulare Incredibile dictu, sulla stampa mainstream è comparsa una notizia...