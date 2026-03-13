Giudice Giorgianni a Parolin | Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV eccesso di elettori e un cardinale col cellulare

Un giudice ha inviato un messaggio a un alto funzionario vaticano evidenziando dubbi sulla validità dell’elezione di papa Leone XIV. Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati 13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale è stato trovato con il cellulare durante la cerimonia. Questa notizia, finora poco diffusa, mette in discussione alcuni aspetti dell’elezione pontificia.

13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale trovato con il cellulare Incredibile dictu, sulla stampa mainstream è comparsa una notizia che mette in discussione l’elezione di un papa. Con Bergoglio si era assistito a una censura pressoché totale della tematica, ma evidentemente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giudice Giorgianni a Parolin: "Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV, eccesso di elettori e un cardinale col cellulare" Articoli correlati Conclave 2025, “cardinale trovato in possesso di cellulare durante cerimonia per elezione Papa, apparecchio sequestrato”Secondo quanto rivelato da un libro uscito domenica, uno dei 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina è stato trovato con un telefono cellulare... Papa Leone XIV incontra i giovani, l'appello del cardinale ReinaSabato 10 gennaio, alle 17, Papa Leone XIV incontrerà i giovani in Aula Paolo VI, in un momento di festa e riflessione all’indomani della conclusione...