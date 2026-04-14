E se il vero lusso fosse… non mettere il mascara? Il trend no mascara makeup lascia le ciglia al naturale e punta su una pelle luminosa e dettagli essenziali

Negli ultimi tempi si sta diffondendo una tendenza nel settore beauty che punta a valorizzare il viso in modo semplice e naturale. Si tratta di un approccio chiamato “no mascara makeup”, che privilegia una pelle luminosa e pochi dettagli essenziali, evitando l’uso di mascara per mettere in risalto le ciglia al naturale. Questa tendenza si inserisce in un panorama in cui molte persone preferiscono un look più sobrio e autentico.

N el mondo del beauty, dove ogni stagione introduce nuovi prodotti e tecniche, sta emergendo una tendenza minimalista: il “no mascara makeup”. Un ritorno all’essenziale che sceglie di lasciare le ciglia al naturale, senza rinunciare però all’intensità dello sguardo. Una scelta che riflette un’estetica contemporanea fatta di leggerezza e dettagli calibrati. Siren Eyes: la tendenza trucco occhi per uno sguardo più sensuale X “No mascara makeup”: il trucco occhi senza mascara. C’è una nuova tendenza beauty: il “no mascara makeup”. Diventato popolare su TikTok, è un trucco occhi che elimina completamente il mascara. Le ciglia restano nude, senza colore, così che l’attenzione si sposti su altri elementi del viso, come la pelle, le sopracciglia o le labbra.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - E se il vero lusso fosse… non mettere il mascara? Il trend "no mascara makeup" lascia le ciglia al naturale e punta su una pelle luminosa e dettagli essenziali MACstack, il mascara volumizzante a effetto ciglia finteUscito sul mercato nel 2022, mi ha da subito colpito e conquistato; tanto da non averlo più cambiato. Leggi anche: I nuovi mascara con tecnologia tubing enfatizzano le ciglia Parrucchierando. Jeremy Black · Snow (Instrumental). E se il vero lusso fosse… non rovinare Capelli più sani. Riflessi più autentici. Un risultato che non ha bisogno di essere “riparato”. Con Zero Bleach scegli un nuovo modo di schiarire: pulito, delicato, intell - facebook.com facebook