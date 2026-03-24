i nuovi mascara con tecnologia tubing enfatizzano le ciglia

Non si limita a intensificare volume e colore delle ciglia. Si spinge oltre: le ricopre con una speciale guaina che resiste tutto il giorno senza grumi e senza sbavature. È il tubing, l’effetto perseguito dall’ avanguardia dei mascara. Formule che riescono a enfatizzare al meglio, volume, curvatura, colore e lunghezza delle ciglia. A questo punto, occorre una domanda: vi siete mai chiesti quante ciglia crescono lungo il bordo della palpebra? Circa 160 sulla rima superiore e circa 70 su quella inferiore, distribuite su quattro livelli. Nel tempo il numero si riduce ed è allora che tornano utili le extension, da applicare one to one o a nastro. Mascara con tecnologia tubing: alta tecnologia per le ciglia. 🔗 Leggi su Amica.it

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