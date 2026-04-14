È morto all’improvviso Lutto nel mondo del calcio italiano

Una serata che si preannunciava all’insegna dello sport e dei giovani si è improvvisamente conclusa con una notizia tragica. Un decesso avvenuto senza preavviso ha colpito il mondo del calcio italiano, generando sconcerto tra tifosi e addetti ai lavori. La notizia ha lasciato sgomento tra coloro che seguivano con interesse le attività sportive dedicate ai più giovani.

Una serata che avrebbe dovuto essere dedicata allo sport e alla crescita dei più giovani si è trasformata in pochi istanti in una tragedia improvvisa e sconvolgente. Erano circa le 19 del 13 aprile quando, sul campo sportivo di San Claudio di Corridonia, l’atmosfera della partita tra gli Allievi del San Claudio e del Trodica Sport è stata spezzata da un evento drammatico che ha lasciato senza parole giocatori, dirigenti e spettatori. A perdere la vita è stato Giuseppe Canuti, 59 anni, residente a Morrovalle e allenatore della squadra di casa. L’uomo si trovava a bordo campo a seguire i suoi ragazzi, come aveva fatto tante volte nel corso degli anni, quando subito dopo il fischio che segnava la fine del primo tempo ha accusato un malore improvviso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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