È morto all’improvviso Lutto nel calcio italiano | succede davanti a tutti

Nel tardo pomeriggio di domenica 13 aprile, durante una partita del campionato Allievi, si è verificato un episodio improvviso che ha portato alla morte di un giovane atleta. L’evento si è svolto davanti a numerosi spettatori, coinvolgendo tutti i presenti in un momento di grande shock e incredulità. Le prime notizie indicano che la tragedia si è verificata durante il match, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Un incontro del campionato Allievi si è concluso in tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 13 aprile. Intorno alle 19, al campo sportivo di San Claudio di Corridonia, la partita tra gli Allievi del San Claudio e del Trodica Sport è stata interrotta a seguito di un malore improvviso occorso a un componente dello staff tecnico. A perdere la vita è stato Giuseppe Canuti, 59 anni, residente a Morrovalle e allenatore della squadra di casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava a bordo campo per seguire i propri giocatori e, subito dopo il fischio che ha segnato la fine del primo tempo, ha accusato un malore e si è accasciato vicino alla panchina.🔗 Leggi su Tvzap.it

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