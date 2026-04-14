È Festa d’Aprile a Verona

A Verona torna anche quest’anno “È Festa d’Aprile”, il festival antifascista organizzato da diverse associazioni tra cui ANPI, CGIL, l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci Yanez, Aned, Anppia e Fivl Verona. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e di memoria legate alla Resistenza e ai valori antifascisti.

Anche quest’anno torna “È Festa d’Aprile”, il festival antifascista di Verona organizzato da ANPI, CGIL, Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci Yanez, Aned, Anppia E Fivl Verona. Dal 25 Aprile al 2.🔗 Leggi su Veronasera.it Festa delle donne a Verona: walking with Romeo & JulietLa passeggiata teatrale a Verona per il Shakespeare 2026 “Walking with Romeo & Juliet” s’incontra in Piazzetta XIV Novembre 2, di fronte all’Hotel... Verona in festa: Trump atteso per il gran finale olimpico eVerona si prepara al gran finale dei Giochi: attesa per Trump e il passaggio di consegne olimpico L’Arena di Verona è pronta ad accogliere la... Saint of the Day April 6, St. Peter of Verona NONNA MARIA INCORONATA FESTEGGIA 102 ANNI, IN FESTA LA COMUNITÀ DI RUOTI Il sindaco Franco Gentilesca, insieme all’Amministrazione, ha espresso gli auguri più sentiti alla signora Carlucci, sottolineando il valore simbolico di un tra - facebook.com facebook Sono stato alla festa dei sikh a Novellara (Reggio Emilia) x.com