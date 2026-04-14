È Festa d’Aprile a Verona

Da veronasera.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona torna anche quest’anno “È Festa d’Aprile”, il festival antifascista organizzato da diverse associazioni tra cui ANPI, CGIL, l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci Yanez, Aned, Anppia e Fivl Verona. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e di memoria legate alla Resistenza e ai valori antifascisti.

Anche quest’anno torna “È Festa d’Aprile”, il festival antifascista di Verona organizzato da ANPI, CGIL, Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci Yanez, Aned, Anppia E Fivl Verona. Dal 25 Aprile al 2.🔗 Leggi su Veronasera.it

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