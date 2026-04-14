Un evento musicale ha celebrato i quarant'anni di canzoni dialettali, coinvolgendo numerosi partecipanti e pubblico appassionato. La serata ha ripercorso le tappe di un periodo in cui questa musica ha avuto un ruolo significativo, con esibizioni dal vivo e testimonianze di artisti e appassionati. La manifestazione si è svolta in un teatro pieno e ha visto anche l'intervento di organizzatori e rappresentanti locali.

E’ stato un vero e proprio spettacolo all’insegna dei ricordi di un quarantennio irripetibile la presentazione del libro E’ Campanon - Il festival della canzone dialettale romagnola 1966-2005 che si è tenuta nel pomeriggio di domenica scorsa nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana organizzata dall’associazione ‘Te ad chi sit e fiol?’ e dal suo presidente Leonardo Belli. I racconti dell’autore Franco Dell’Amore e di Mirko Mirri che lo ha stimolato e gli ha messo a disposizione i video digitalizzati di Erreuno Tv e Videoregione e copiosa documentazione giornalistica con le copie del Resto del Carlino che seguì ogni edizione abbinandovi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘E’ Campanon’, un quarantennio indimenticabile di canzoni dialettali

Indimenticabile Franco, di nuovo sulla scena"Chi è di scena? Franco Checchi" è il titolo dell’evento in programma domani, mercoledì 4 marzo, alle 17, nel Saloncino della Musica di Palazzo de’...

Vacanze di Pasqua 2026, idee e consigli per un weekend indimenticabileLa Pasqua 2026 è alle porte e ti stai chiedendo come trascorrere il tuo weekend lungo? Ecco alcune idee e consigli per rendere le vacanze di questo...