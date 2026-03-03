indimenticabile franco di nuovo sulla scena

Domani alle 17, nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi a Pistoia, si terrà l’evento intitolato

"Chi è di scena? Franco Checchi" è il titolo dell’evento in programma domani, mercoledì 4 marzo, alle 17, nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi Fondazione Caripit, in via de’ Rossi, a Pistoia. Franco Checchi, attore e regista che per più di cinquant’anni si era dedicato al teatro come una vera missione, avrebbe compiuto 85 anni proprio domani, 4 marzo, ma il sipario della sua vita si chiuse il 16 aprile dell’anno scorso. Il suo ricordo è indelebile in quanti l’hanno conosciuto, amato e collaborato con lui. Nel giorno del suo compleanno sarà ricordato con questo appuntamento, organizzato dall’Associazione Giallo Pistoia con la quale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

