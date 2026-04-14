Due vortici gemelli nel cielo | raro fenomeno meteorologico Fanno spavento

Nella mattinata di oggi, il cielo si è popolato di due vortici gemelli, un fenomeno meteorologico piuttosto raro. Osservatori di passaggio hanno descritto le nubi come scure e l’aria come instabile. Sotto le basi di un temporale, sono apparsi due vortici conici molto sottili, che sembravano scendere verso il suolo senza tuttavia raggiungerlo. L’evento ha attirato l’attenzione di chi ha alzato gli occhi al cielo.

Chi alzava gli occhi al cielo nella mattinata di oggi ha assistito a uno spettacolo insolito. Nubi scure, aria instabile e, sotto la base del temporale, due sottili vortici conici che sembravano scendere verso il suolo senza però toccarlo. Un’immagine sorprendente che molti residenti hanno immortalato con i cellulari. Il fenomeno ha attirato immediatamente l’attenzione degli appassionati di meteorologia e degli esperti: due vortici simultanei che si muovevano sotto la stessa nube temporalesca, danzando nel cielo per alcuni minuti prima di dissolversi. È accaduto tra Noyon e Roye, nell’estremo nord-est del dipartimento dell’ Oise, in Francia. Qui una cella temporalesca particolarmente intensa ha generato due vortici gemelli, tecnicamente chiamati funnel cloud, ovvero abbozzi di tornado che però non hanno raggiunto il suolo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due vortici gemelli nel cielo: raro fenomeno meteorologico. “Fanno spavento” Leggi anche: Neve in città: Torino registra l’ultima nevicata dopo 1.145 giorni, un raro fenomeno nel periodo estivo. Fenomeno raro a Caggiano: la neve si tinge di sabbiaNelle ultime ore anche Caggiano è stata interessata da un fenomeno atmosferico credo non molto frequente e molto suggestivo: la neve mista a sabbia.