Neve in città | Torino registra l’ultima nevicata dopo 1.145 giorni un raro fenomeno nel periodo estivo

Torino si sveglia ricoperta di neve dopo più di tre anni. La città, di solito calda in estate, si è trovata improvvisamente imbiancata a causa di un’ondata di freddo intenso. È successo per la prima volta dal 2021, e questa nevicata fa notizia perché è davvero rara in questa stagione. Molti cittadini si sono ritrovati a uscire di casa con i cappotti e gli ombrelli, sorpresi da questa situazione insolita.

Torino registra una nevicata dopo 1.145 giorni, un evento raro nel periodo estivo. L’ultima volta che la città era coperta di neve fu nel 2021, e adesso, con l’arrivo della nuova ondata gelida, il capoluogo del Piemonte torna a imbiancarsi. Le precipitazioni si sono diffuse anche sul centro del comune, con un centimetro di neve in area urbana, fino a due o tre centimetri nei quartieri nord e ovest, mentre sulle aree collinari si contano tra i dieci centimetri di accumulo. Il fenomeno, verificatosi durante la tarda notte e la mattinata del 3 febbraio 2026, è stato osservato anche sulle alte quote del territorio toscano, dove il Bric della Croce al Colle della Maddalena ha registrato i maggiori accumuli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve in città: Torino registra l’ultima nevicata dopo 1.145 giorni, un raro fenomeno nel periodo estivo. Approfondimenti su Torino Neve Stavolta la nevicata raggiunge anche il centro di Torino: "Sono passati 1.145 giorni dall'ultima volta" Questa mattina, Torino si è risvegliata sotto una copertura di neve che non si vedeva da oltre tre anni. Fenomeno raro a Caggiano: la neve si tinge di sabbia A Caggiano si è verificato un fenomeno atmosferico insolito: la neve si presenta mescolata a sabbia, un evento raro e suggestivo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torino Neve Argomenti discussi: Torna (finalmente) la neve in città: i primi fiocchi a Torino nella mattina di martedì, 3 febbraio; Torna la neve a Torino dopo 1145 giorni di assenza, Vuolo: Una pausa così lunga non accadeva dal 1865; Meteo: Neve fino in Pianura tra poche ore, occhio a Torino e Cuneo, ma non solo. Gli aggiornamenti; Meteo, nevica a Torino: forti disagi in collina, qualche fiocco anche in città. Torino si sveglia imbiancata, spolverata di neve anche in pianuraTorino si sveglia imbiancata. Nella notte, come da previsioni, sono scesi alcuni fiocchi di neve che hanno coperto strade e case. La prima neve era caduta in città già nelle settimane scorse, mentre ... torinoggi.it Torna (finalmente) la neve in città: i primi fiocchi a Torino nella mattina di martedì, 3 febbraioDopo una breve parentesi soleggiata nel fine settimana tra la fine e l'inizio di febbraio, il Piemonte si prepara a una nuova ondata di maltempo di origine atlantica, tra freddo e fiocchi di neve. Il ... torinotoday.it Neve prevista per domani! Probabilità sempre più alta anche per Trento città specie in mattinata - facebook.com facebook Città paralizzata. Le immagini mostrano strade sepolte, autobus intrappolati nella neve, persone costrette a spingere i mezzi e a spalare senza sosta sotto fitte nevicate. A Sapporo si formano lunghe code per un taxi, mentre il traffico procede a fatica tra cumuli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.