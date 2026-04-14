Dopo aver pagato il biglietto Volotea applica sovrapprezzo per il carburante | polemica su Fair Travel Promise

Diversi passeggeri di Volotea hanno segnalato di aver pagato un sovrapprezzo tra i 7 e i 9 euro dopo aver acquistato il biglietto, in riferimento a una voce legata al carburante. La questione ha suscitato critiche sulla trasparenza delle pratiche della compagnia, portando a una verifica sui termini del contratto e sulla presenza di eventuali clausole poco chiare. La polemica si inserisce nel dibattito più ampio sulle tariffe aggiuntive delle compagnie aeree low-cost.

Diversi passeggeri della compagnia low-cost spagnola Volotea hanno riferito di aver ricevuto un sovrapprezzo di circa 7-9 euro dopo l'acquisto del biglietto: la polemica non ha tardato ad arrivare e abbiamo controllato quindi se questa clausola fosse possibile o mancasse di trasparenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Volotea taglia i voli per il caro carburante dopo lo scoppio della guerra in IranA un mese dallo scoppio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, lo scontro in Medio Oriente rischia di trasformarsi in uno dei momenti più... Leggi anche: Aggressione su un bus Air Campania: conducente picchiata dopo aver chiesto il biglietto