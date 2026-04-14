Donnie Darko | il film cult di Richard Kelly apre la seconda tranche della rassegna Notti Horror
Mercoledì 15 aprile alle ore 21:30 si terrà la proiezione di “Donnie Darko”, film diretto da Richard Kelly, che darà il via alla seconda fase della rassegna Notti Horror. La pellicola, considerata un cult del genere, sarà presentata in questa occasione. La rassegna prosegue con una serie di appuntamenti dedicati al cinema horror, programmati nel corso delle prossime settimane.
Mercoledì 15 aprile ore 21:30 “Donnie Darko” di Richard Kelly aprirà la seconda tranche della rassegna Notti Horror. Il film cult verrà proiettato sul grande schermo in versione originale con sottotitoli in italiano, in occasione del suo 25esimo anniversario.La trama (da MyMovies)Donald "Donnie".🔗 Leggi su Palermotoday.it
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