In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex presidente ha espresso forti critiche nei confronti di una leader europea, dichiarandosi «scioccato» dalle sue posizioni. Ha inoltre accusato pubblicamente questa figura politica di alcune scelte e comportamenti, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole hanno suscitato reazioni nel panorama politico internazionale, accendendo un dibattito sulla relazione tra le due personalità.

In un'intervista al Corriere della Sera ha detto di essere «scioccato» da lei, e l'ha accusata di non voler aiutare gli Stati Uniti In una breve intervista data alla giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato molto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui fino a poco tempo fa aveva notoriamente buoni rapporti: è la prima volta che succede. Parlando delle scelte fatte da Meloni per gestire la crisi del commercio di petrolio e di gas iniziata con la guerra in Medio Oriente, ha detto: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». Sempre in riferimento alla guerra, Trump ha aggiunto che Meloni «non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni

L'effetto Trump sul governo Meloni

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