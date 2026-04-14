Dislessico famigliare | Gloria Bellicchi presenta a Palermo il libro scritto insieme a Giampaolo Morelli

Venerdì 17 aprile, a Palermo, si terrà la presentazione del libro “Dislessico famigliare”, scritto da Gloria Bellicchi in collaborazione con Giampaolo Morelli. L'evento si svolgerà in una libreria cittadina, con la partecipazione dell’autrice, che discuterà del suo lavoro e delle tematiche affrontate nel testo. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario di eventi culturali della città.

Gloria Bellicchi sarà a Palermo venerdì 17 aprile per la presentazione del libro “Dislessico famigliare. Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale”, scritto insieme a Giampaolo Morelli. L’incontro promosso dalla sezione AID di Palermo si terrà alle 10 a Villa Bonanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Cara Istanbul": l'attrice Serena Yilmaz presenta il suo libro a PalermoSerra Yilmaz, martedì 25 febbraio, presenta “Cara Istanbul” al Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese, a Palermo, nell’ambito del programma di... “Mezzanotte a Parigi”: Felicia Kingsley presenta il suo nuovo libro a PalermoÈ la scrittrice italiana più letta ed è considerata la regina del romance contemporaneo, talvolta con una punta di mistery e tanta ironia: come in...