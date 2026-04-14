Disastro sul Fiume Sacco Ceccano2030 accusa | Basta lassismo la politica agisce solo davanti all' emergenza

Sul Fiume Sacco si sono ripetuti episodi di inquinamento con l’insorgenza di schiuma bianca e carcasse di pesci visibili in superficie. Le immagini recenti mostrano un’invasione di queste sostanze nel corso d’acqua, evidenziando una situazione di grave deterioramento ambientale. Le accuse rivolte alla politica sono quelle di un atteggiamento passivo, che si attiva solo in presenza di emergenze.