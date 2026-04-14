Disastro sul Fiume Sacco Ceccano2030 accusa | Basta lassismo la politica agisce solo davanti all' emergenza
Sul Fiume Sacco si sono ripetuti episodi di inquinamento con l’insorgenza di schiuma bianca e carcasse di pesci visibili in superficie. Le immagini recenti mostrano un’invasione di queste sostanze nel corso d’acqua, evidenziando una situazione di grave deterioramento ambientale. Le accuse rivolte alla politica sono quelle di un atteggiamento passivo, che si attiva solo in presenza di emergenze.
Le recenti immagini del fiume Sacco, nuovamente invaso da vaste chiazze di schiuma bianca e carcasse di pesci, rappresentano l’ennesimo schiaffo a un territorio ormai al collasso ecologico. Attraverso una nota ufficiale, il collettivo civico Ceccano2030 esprime profonda preoccupazione per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Extra Tv. . FONTANA(M5S): "FIUME SACCO, GRAVISSIMO INQUINAMENTO" - facebook.com facebook
Odori nauseabondi e schiuma bianca nel fiume Sacco tra Sgurgola e Anagni, nel Frusinate. Si sospettano scarichi abusivi. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com