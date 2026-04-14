Il 14 aprile 1991, la petroliera Haven si spezzò e affondò al largo di Arenzano, provocando la fuoriuscita di oltre 140.000 tonnellate di greggio nel Mar Mediterraneo. L'incidente causò un grave inquinamento marino e rappresentò uno dei disastri ambientali più rilevanti della regione in quegli anni. L'evento rimane nella memoria come una delle maggiori fuoriuscite di petrolio nella storia del Mediterraneo.

Trentacinque anni fa, il 14 aprile 1991, la petroliera Haven si spezzava e affondava al largo di Arenzano, rilasciando nel Mediterraneo oltre 140mila tonnellate di greggio. Il disastro, scatenato da un’esplosione avvenuta tre giorni prima durante le operazioni di scarico, ha segnato indelebilmente l’ecosistema marino e l’economia delle coste liguri. La cronaca di un collasso strutturale. Tutto ebbe inizio l’11 aprile 1991. La nave, che batteva bandiera cipriota, si trovava nelle acque della provincia di Genova quando una violenta esplosione squarciò lo scafo. Mentre i reparti antincendio e le squadre di soccorso tentavano invano di domare le fiamme, una densa colonna di fumo nero si levava verso il cielo, visibile a chilometri di distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disastro Haven: 35 anni fa il Mediterraneo fu ferito dal greggio

Il naufragio della petroliera Haven, 35 anni fa la tragedia: il video-ricordo dei vigili del fuocoL’11 aprile del 1991, il giorno dopo la tragedia della Moby Prince, nel golfo di Genova avvenne il disastro della petroliera Haven.

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