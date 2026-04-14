Durante la Milano Design Week, il Consorzio nazionale imballaggi alluminio presenta

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Cial, Consorzio nazionale imballaggi alluminio, torna alla Milano design week, il più importante appuntamento internazionale dedicato al progetto e al design, con una collaborazione d'eccellenza con Naba, Nuova accademia di belle arti. Un legame che non sorprende: l'alluminio, duttile, riflettente e riciclabile infinite volte, è da decenni un materiale di elezione per artisti e progettisti, capace di trasformarsi in opera, installazione, visione senza mai perdere le proprie qualità. Per il Consorzio, portarlo al cuore della Design week significa dare forma concreta a un messaggio di responsabilità circolare attraverso il linguaggio più universale che esista: quello del progetto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Design, alluminio e creatività contemporanea: Cial alla Milano design week con 'Extreme environments'

NABA alla Design Week con “Extreme Environments” e numerose iniziative a MilanoMILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è alla Milano Design Week 2026 con “Extreme Environments”, un'installazione immersiva...