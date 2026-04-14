Una deputata ha annunciato l’intenzione di portare i sex toy in Parlamento, scatenando una discussione che coinvolge il mondo politico britannico. La proposta fa parte di una campagna chiamata “Yes Sex Please”, che mira a sfidare le convenzioni tradizionali sulla sessualità nel paese. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene il cambiamento e chi si oppone ai messaggi audaci sulla questione.

La campagna che scuote Westminster: “Yes Sex Please”. Nel Regno Unito qualcuno ha deciso di archiviare definitivamente il vecchio cliché del “no sex please, we’re British”. E lo fa direttamente da Westminster. La deputata laburista Samantha Niblett, 46 anni, ha lanciato una campagna che punta a rompere il tabù culturale sul sesso nel Paese, con uno slogan che è già un programma: “Yes Sex Please, We’re British!”. Non è solo una provocazione. Niblett ha già ottenuto un dibattito parlamentare previsto per l’autunno, ma vuole anticipare i tempi con una vera e propria offensiva culturale: incontri, tour estivo, rete di associazioni e un confronto aperto sull’educazione sessuale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Deputata choc a Westminster: Samantha Niblett vuole portare i sex toy in Parlamento

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