Vi portiamo dentro la torre di controllo dell' aeroporto di Palermo | il video

Ecco un video che ci porta dentro la torre di controllo dell’aeroporto di Palermo. Si vede l’ascensore che si muove continuamente, senza sosta, giorno e notte, tutto l’anno. La scena mostra il movimento costante all’interno di uno dei punti chiave dell’aeroporto, con l’ascensore che collega vari livelli della torre di controllo.

L'infrastruttura Enav, alta 36 metri, ha aperto le porte a Dossier. E' il cuore hi-tech dello scalo internazionale Falcone Borsellino, un sistema che muove 9 milioni di passeggeri all'anno. Da lì si seguono le fasi di decollo e atterraggio, dal ground alla pista. Radar, codici radio e rotte: ecco come funziona e alcune curiosità che (quasi) nessuno conosce L’ascensore della torre di controllo dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo fa su e giù 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Non si ferma proprio mai, per portare in servizio i controllori del traffico aereo che ogni giorno gestiscono migliaia tra comunicazioni, informazioni e movimenti all’interno dello scalo di Punta Raisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vi portiamo dentro casa di Fabrizio Corona: la sauna privata, il salone, la cabina armadio

Da cittadella studentesca a scuola fantasma: vi portiamo dentro l'ex Ipia Enrico Fermi

