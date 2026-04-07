Sotto copertura | Corea del Nord ruba 7 miliardi in DeFi per le armi

Agenti della Corea del Nord hanno operato per diversi anni infiltrandosi in oltre 40 piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi). La scorsa settimana hanno portato a termine un furto di circa 280 milioni di dollari da una piattaforma chiamata Drift Protocol. Si tratta di un episodio che si inserisce in un più ampio schema di attacchi informatici e furti di criptovalute associati a questo regime.

Agenti della Corea del Nord hanno infiltrato oltre 40 piattaforme DeFi per anni, culminando nel furto di 280 milioni di dollari da Drift Protocol avvenuto la scorsa settimana. L’operazione contro Drift Protocol non rappresenta un episodio isolato. Taylor Monahan, ricercatore e sviluppatore di MetaMask, ha rivelato domenica che operatori informatici nordcoreani sono inseriti in decine di progetti decentralizzati, molti dei quali considerati standard del settore. Questa infiltrazione è iniziata durante l’espansione della finanza decentralizzata del 2020, periodo noto come DeFi Summer. In quell’arco temporale, agenti statali hanno iniziato a posizionarsi strategicamente all’interno di protocolli come Sushi, Thorchain, Yam, Pickle e Harvest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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